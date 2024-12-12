في جلسة استثنائية للوزراء.. توقعات بإقرار موازنة 2018 الأسبوع القادم

بات من المتوقع أن يتم تخصيص جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد يوم الثلاثاء القادم، الموافق 19 ديسمبر الجاري، لإقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وينتظر أن يستعرض المجلس خلال الجلسة الاستثنائية التي ستكون برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أبرز ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2017، والموازنة التقديرية لعام 2018م.

ومن المقرر أن يعقد بعد إعلان الميزانية مؤتمر صحفي لوزير المالية وعدد من المسؤولين.