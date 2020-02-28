النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منحة بـ125 مليون دولار.. السعودية تمول خدمات 3 مستشفيات تونسية

ممثلة في "صندوق التنمية" وعبر3 عقود.. 36 شهرًا المدة القصوى للتنفيذ

وقعت وزارة الصحة التونسية، ثلاثة عقود تخص الخدمات الاستشارية لمستشفيات ثلاثة, وذلك ضمن تنفيذ اتفاقيات إنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ورئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور تونس حاليًا محمد بن عدهان الشمري.

وتُعد العقود التي وقعتها وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وممثلا المكتبين الاستشاريين السعوديين, عقود خدمات استشارية ممولة من المنحة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بمدينة القيروان بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار أمريكي, ومن قرض الصندوق السعودي للتنمية المخصص لإنشاء وتجهيز مستشفيين بكل من مدينتي الجم وسبيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة أشاد السفير "العلي" بعمق العلاقات والتعاون بين المملكة وتونس وخاصة في المجال الصحي، مؤكداً حرص إدارة الصندوق السعودي للتنمية على التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعزز الرعاية الطبية بهذه المناطق.

بدورها، أشادت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، بدور المملكة في دعم هذه المشاريع واهتمامها البالغ بالإسراع في البدء بالأشغال الخاصة بها، لافتة الانتباه إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون على مدة 36 شهراً بالنسبة لمستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، فيما سيكون في مدة 24 شهراً بالنسبة لمستشفيي سبيبة والجم.

تونس وزارة الصحة التونسية الخدمات الاستشارية للمستشفيات الصندوق السعودي للتنمية سفير السعودية لدى تونس محمد العلي رئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية محمد الشمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منحة بـ125 مليون دولار.. السعودية تمول خدمات 3 مستشفيات تونسية
سبق

وقعت وزارة الصحة التونسية، ثلاثة عقود تخص الخدمات الاستشارية لمستشفيات ثلاثة, وذلك ضمن تنفيذ اتفاقيات إنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ورئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور تونس حاليًا محمد بن عدهان الشمري.

وتُعد العقود التي وقعتها وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وممثلا المكتبين الاستشاريين السعوديين, عقود خدمات استشارية ممولة من المنحة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بمدينة القيروان بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار أمريكي, ومن قرض الصندوق السعودي للتنمية المخصص لإنشاء وتجهيز مستشفيين بكل من مدينتي الجم وسبيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة أشاد السفير "العلي" بعمق العلاقات والتعاون بين المملكة وتونس وخاصة في المجال الصحي، مؤكداً حرص إدارة الصندوق السعودي للتنمية على التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعزز الرعاية الطبية بهذه المناطق.

بدورها، أشادت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، بدور المملكة في دعم هذه المشاريع واهتمامها البالغ بالإسراع في البدء بالأشغال الخاصة بها، لافتة الانتباه إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون على مدة 36 شهراً بالنسبة لمستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، فيما سيكون في مدة 24 شهراً بالنسبة لمستشفيي سبيبة والجم.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:42 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
06:55 PM

منحة بـ125 مليون دولار.. السعودية تمول خدمات 3 مستشفيات تونسية

ممثلة في "صندوق التنمية" وعبر3 عقود.. 36 شهرًا المدة القصوى للتنفيذ

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
584

وقعت وزارة الصحة التونسية، ثلاثة عقود تخص الخدمات الاستشارية لمستشفيات ثلاثة, وذلك ضمن تنفيذ اتفاقيات إنشاء وتجهيز ثلاثة مستشفيات ممولة من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي ورئيس وفد الصندوق السعودي للتنمية الذي يزور تونس حاليًا محمد بن عدهان الشمري.

وتُعد العقود التي وقعتها وزيرة الصحة التونسية بالنيابة سنية بالشيخ وممثلا المكتبين الاستشاريين السعوديين, عقود خدمات استشارية ممولة من المنحة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لإنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز الجامعي بمدينة القيروان بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليون دولار أمريكي, ومن قرض الصندوق السعودي للتنمية المخصص لإنشاء وتجهيز مستشفيين بكل من مدينتي الجم وسبيبة بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة أشاد السفير "العلي" بعمق العلاقات والتعاون بين المملكة وتونس وخاصة في المجال الصحي، مؤكداً حرص إدارة الصندوق السعودي للتنمية على التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع التي ستعزز الرعاية الطبية بهذه المناطق.

بدورها، أشادت وزيرة الصحة التونسية بالنيابة، بدور المملكة في دعم هذه المشاريع واهتمامها البالغ بالإسراع في البدء بالأشغال الخاصة بها، لافتة الانتباه إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيكون على مدة 36 شهراً بالنسبة لمستشفى الملك سلمان الجامعي في القيروان، فيما سيكون في مدة 24 شهراً بالنسبة لمستشفيي سبيبة والجم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,868
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,441
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,741
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,002

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة