"مرور الجوف" يوقع بـ "مفحط المدارس" .. مطلوب لجهات أمنية عدة

حجز المركبة وتسليمه إلى أقرب مركز شرطة لعرضه على الهيئة المرورية

تمكّن رجال المرور بالجوف من توقيف إحدى السيارات من نوع جيب "شاص" دون لوحات؛ كانت تمارس التفحيط أمام إحدى المدارس وسائقها مطلوبٌ لجهات أمنية عدة.

وتمّ حجز المركبة وتسليم السائق إلى أقرب مركز شرطة، حيث سيتم عرضه على الهيئة المرورية لاحقاً لتطبيق النظام بحقه.

ونوّهت إدارة مرور منطقة الجوف، بأنها لا تتهاون مع أيّ مخالف، وخاصة التهور والتفحيط أو أيّ مخالفة من مخالفات تنظيم السير، متمنية السلامة للجميع.