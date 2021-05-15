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الطائف.. إغلاق منتزه الردف احترازيًّا بعد زيادة أعداد الزوار والمتنزهين

وإغلاق منتزهين آخريْن تَهَاوَنَا في تطبيق التدابير الاحترازية

أغلقت أمانة محافظة الطائف، منتزه الردف العام، احترازيًّا؛ بناءً على توصيات الجهات الأمنية، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد زيادة عدد الزوار والمتنزهين.

وأغلقت لجنة مشتركة منتزهين آخريْن في الطائف، تَهَاوَنَا في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. إغلاق منتزه الردف احترازيًّا بعد زيادة أعداد الزوار والمتنزهين
سبق

أغلقت أمانة محافظة الطائف، منتزه الردف العام، احترازيًّا؛ بناءً على توصيات الجهات الأمنية، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد زيادة عدد الزوار والمتنزهين.

وأغلقت لجنة مشتركة منتزهين آخريْن في الطائف، تَهَاوَنَا في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

15 مايو 2021 - 3 شوّال 1442
08:36 AM

الطائف.. إغلاق منتزه الردف احترازيًّا بعد زيادة أعداد الزوار والمتنزهين

وإغلاق منتزهين آخريْن تَهَاوَنَا في تطبيق التدابير الاحترازية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
3
2,925

أغلقت أمانة محافظة الطائف، منتزه الردف العام، احترازيًّا؛ بناءً على توصيات الجهات الأمنية، وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا؛ وذلك بعد زيادة عدد الزوار والمتنزهين.

وأغلقت لجنة مشتركة منتزهين آخريْن في الطائف، تَهَاوَنَا في تطبيق التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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