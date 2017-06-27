استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها. وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته. وقال "العبدلي" لـ"سبق" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها. وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.

بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء عبدالرحمن السلماني سبق 2021-06-26 استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.



وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.



وقال "العبدلي" لـ"سبق" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.



وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442 10:29 PM

اخر تعديل 27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:49 AM

بحيلة ذكية.. شاهد كيف كافح مواطن القرود بـ"دمية" في فيفاء بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول





A A A





56 مشاركة

استطاع مواطن من سكان محافظة فيفاء جنوبي السعودية مكافحة قرود البابون بعد سنوات من تسللها لمزرعته، والقضاء على جميع منتجاتها، بعد فشل الجهات المسؤولة في إيجاد حلول لها.



وتفصيلاً، جلب المواطن ناجي العبدلي "دمية نمر"، ووضعها على صخرة ظاهرة داخل مزرعته، وكانت حلاً في إبعاد القرود نهائيًّا لأكثر من أربع سنوات عن مزرعته.



وقال "العبدلي" لـ"سبق" التي زارته في مزرعته بجبال فيفاء إن فكرة "دمية النمر" جاءت بعد حديثه مع أحد كبار السن، الذي ذكر له أن النمور والضباع العدو اللدود للقرود؛ وتخاف منها.



وأوضح "العبدلي" أن حيوانات القرود ذكية؛ لذا يعمل على تغيير وضعية ومكان "دمية النمر" بشكل دوري، وأضاف صوتًا يُصدره النمر من حين لآخر؛ حتى تفزع منه القرود، ولا تقترب، وتعتقد أنه نمر حقيقي.