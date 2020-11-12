النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بأن تؤجل "أوبك+" قرار تخفيف خفض مستويات الإنتاج المقرر في بداية العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إصابات "كورونا" التي تضغط على مستويات الطلب على الخام.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستويات الإنتاج؛ وفق رويترز.

واتفقت "أوبك+" في وقت سابق من العام الجاري على بدء تخفيف مستويات خفض الإنتاج في يناير؛ إذ إنها ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 43.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 41.53 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بأن تؤجل "أوبك+" قرار تخفيف خفض مستويات الإنتاج المقرر في بداية العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إصابات "كورونا" التي تضغط على مستويات الطلب على الخام.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستويات الإنتاج؛ وفق رويترز.

واتفقت "أوبك+" في وقت سابق من العام الجاري على بدء تخفيف مستويات خفض الإنتاج في يناير؛ إذ إنها ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 43.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 41.53 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:56 AM

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل

صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2%

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
82

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بأن تؤجل "أوبك+" قرار تخفيف خفض مستويات الإنتاج المقرر في بداية العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إصابات "كورونا" التي تضغط على مستويات الطلب على الخام.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستويات الإنتاج؛ وفق رويترز.

واتفقت "أوبك+" في وقت سابق من العام الجاري على بدء تخفيف مستويات خفض الإنتاج في يناير؛ إذ إنها ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 43.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 41.53 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,747
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,217

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

(مهايط) ومنان ومديون..!

(مهايط) ومنان ومديون..!

حسن آل عمير
مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

مركز أبحاث ومنتدى دولي للدردشة..!!

ابتسام منصور القحطاني
"سموم" مراكز الأبحاث..!

"سموم" مراكز الأبحاث..!

عبدالسلام المشيطي
"سـاهر" منفعة عامة..!!

"سـاهر" منفعة عامة..!!

محمد الصيعري
سلوكك مرآة تفكيرك

سلوكك مرآة تفكيرك

مها الجبر
نادي النصر.. مع السلامة!

نادي النصر.. مع السلامة!

ماجد البريكان
مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

مستقبلنا.. وتوفير الطاقة

غسان محمد عسيلان
قراءة في محاضرات المساجد

قراءة في محاضرات المساجد

عبدالرحمن المرشد
حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

حريق تنومة يعيد ملف المجهولين للواجهة

بندر الشهري
إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

إضافة مؤثرة لتنظيم سوق العمل

علي آل شرمة
أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

أبجدية الماء: سـ .. مـاء!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة