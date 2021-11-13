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الكوري "هيون" يدعم أوراق الهلال قبل موقعة بوهانج في النهائي الآسيوي

أنعش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الكوري الجنوبي "هيون"، تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد أن شارك في جزء من الحصة التدريبية، واقترابه من التعافي إثر الإصابة التي لحقت به.

ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة بوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت عودة هيون إثر استكمال برنامجه العلاجي برفقة ياسر الشهراني الذي واصل بدوره البرنامج المعد له سابقًا.

وتركزت تدريبات الهلال اليوم السبت على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي جارديم؛ إذ أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الكوري "هيون" يدعم أوراق الهلال قبل موقعة بوهانج في النهائي الآسيوي
سبق

أنعش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الكوري الجنوبي "هيون"، تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد أن شارك في جزء من الحصة التدريبية، واقترابه من التعافي إثر الإصابة التي لحقت به.

ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة بوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت عودة هيون إثر استكمال برنامجه العلاجي برفقة ياسر الشهراني الذي واصل بدوره البرنامج المعد له سابقًا.

وتركزت تدريبات الهلال اليوم السبت على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي جارديم؛ إذ أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

الكوري "هيون" يدعم أوراق الهلال قبل موقعة بوهانج في النهائي الآسيوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنعش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الكوري الجنوبي "هيون"، تدريبات فريقه اليوم السبت، وذلك بعد أن شارك في جزء من الحصة التدريبية، واقترابه من التعافي إثر الإصابة التي لحقت به.

ويواصل الأزرق تحضيراته لمواجهة بوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

وجاءت عودة هيون إثر استكمال برنامجه العلاجي برفقة ياسر الشهراني الذي واصل بدوره البرنامج المعد له سابقًا.

وتركزت تدريبات الهلال اليوم السبت على الجوانب الفنية، بقيادة البرتغالي جارديم؛ إذ أدى اللاعبون تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.

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