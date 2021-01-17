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الخرطوم.. أحداث دموية وأعمال عنف غرب دارفور توقع 50 قتيلاً و100 جريح

حرق منازل واستهداف مخيم النازحين

أكدت مصادر سودانية أن نحو 50 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب قرابة 100 آخرين على الأقل جراء اشتباكات قبلية اندلعت في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وأعلنت نقابة الأطباء في ولاية غرب دارفور السودانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا "هجوم الميليشيات" على الجنينة بلغت حتى الآن 48 قتيلاً و97 جريحًا، حسب الإحصاءات الأولية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وذكرت النقابة أن الأحداث الدموية لا تزال مستمرة في المدينة منذ صباح أمس السبت، مضيفة أن الكوادر الطبية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تقديم الرعاية إلى الجرحى، في ظل صعوبة بالغة بالتنقل ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.
وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.
وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت "أحداثًا واعتداءات متفرقة"، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.

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الخرطوم.. أحداث دموية وأعمال عنف غرب دارفور توقع 50 قتيلاً و100 جريح
سبق

أكدت مصادر سودانية أن نحو 50 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب قرابة 100 آخرين على الأقل جراء اشتباكات قبلية اندلعت في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وأعلنت نقابة الأطباء في ولاية غرب دارفور السودانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا "هجوم الميليشيات" على الجنينة بلغت حتى الآن 48 قتيلاً و97 جريحًا، حسب الإحصاءات الأولية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وذكرت النقابة أن الأحداث الدموية لا تزال مستمرة في المدينة منذ صباح أمس السبت، مضيفة أن الكوادر الطبية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تقديم الرعاية إلى الجرحى، في ظل صعوبة بالغة بالتنقل ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.
وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.
وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت "أحداثًا واعتداءات متفرقة"، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:29 PM

الخرطوم.. أحداث دموية وأعمال عنف غرب دارفور توقع 50 قتيلاً و100 جريح

حرق منازل واستهداف مخيم النازحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت مصادر سودانية أن نحو 50 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب قرابة 100 آخرين على الأقل جراء اشتباكات قبلية اندلعت في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، طبقاً لوكالة الأنباء السودانية.
وأعلنت نقابة الأطباء في ولاية غرب دارفور السودانية في بيان أصدرته اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا "هجوم الميليشيات" على الجنينة بلغت حتى الآن 48 قتيلاً و97 جريحًا، حسب الإحصاءات الأولية، مشيرة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.
وذكرت النقابة أن الأحداث الدموية لا تزال مستمرة في المدينة منذ صباح أمس السبت، مضيفة أن الكوادر الطبية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تقديم الرعاية إلى الجرحى، في ظل صعوبة بالغة بالتنقل ونقص في كوادر التخدير والتحضير والتمريض.
وحسب بيانات وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اندلعت الجولة الجديدة من أعمال العنف إثر مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين وحرق بعض المنازل المبنية بالمواد المحلية.
وذكرت الوكالة أن الولاية شهدت "أحداثًا واعتداءات متفرقة"، بما في ذلك استهداف مخيم النازحين في كريندق وحرق أجزاء منه.

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