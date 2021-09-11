أمن الطرق يمنع تهريب 25 كجم حشيش بأبو عريش

القبض على قائد المركبة وإحالته إلى جهة الاختصاص

ضبطت القوة الخاصة بأمن الطرق في منطقة جازان، مُقيماً بحوزته 25 كيلو جراماً من الحشيش المُخدر.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي: القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة أبو عريش استوقفت مركبة ضُبط فيها 25 كيلو جراماً من الحشيش المُخدر مخبأةً داخل حقيبة.

ولفت إلى أنه تمّ القبض على قائد المركبة وهو مقيم من الجنسية الإثيوبية في العقد الخامس من العمر، مع اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.