اتفاق تعاون بين فرع هيئة الصحفيين بمكة وجمعية صناعة الفعاليات الاحترافية

في مجال تنظيم الدورات واللقاءات المشتركة

أبرم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة اتفاقية شراكة تعاون مع جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية في تنظيم الدورات واللقاءات الإعلامية المشتركة عن بُعد.

وأوضح مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد الإحيوي، خلال مراسم توقيع الشراكة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن فعاليات الفرع لتحقيق الأهداف العامة لهيئة الصحفيين السعوديين في مختلف البرامج واللقاءات، مشيرًا إلى أن جمعية صناعة الفعاليات الاحترافية ستكون بعون الله أحد شركاء النجاح لفرع الهيئة بمكة المكرمة في دعم التنظيم الفني والتقني لإقامة الدورات والفعاليات الهادفة والبناءة عن بعد.

وستضاف مع مزايا حصرية في دعم خطط وبرامج الفرع الهادفة لتنفيذ جميع الأعمال والإنجازات على أكمل وجه.

ولفت "الإحيوي" إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج وفعاليات متنوعة وفريدة بالفرع، وسيكون بمشيئة الله لها مردود إيجابي على كل الأعضاء والإعلاميين بصفة عامة.

إلى ذلك أعرب عضو مجلس الإدارة المؤسس والمدير المالي للجمعية زيد زارع عن اعتزازه وكافة منسوبي الجمعية بهذه الشراكة المثمرة بعون الله وتوفيقه مع فرع الهيئة بمكة.

وتطرق إلى أن رسالة الجمعية تتلخص في الوصول إلى أعلى درجات الاحترافية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في صناعة الفعاليات الثقافية الترفيهية والرياضية والمؤتمرات والمعارض وجميع المناسبات العامة والخاصة للوصول إلى الاحترافية المهنية وتطوير المستدامة.

وأشار إلى أن من أهداف الجمعية تطوير سوق صناعة الفعاليات المحلي وتدريب العاملين في القطاع الخاص على التقنيات الحديثة وتحفيز المبادرات والأعمال الإبداعية في قطاع صناعة الفعاليات.