النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "العرفج": تكاثُر الحمام ووضع الطعام له في الشوارع أصبح قضية "مزعجة"

قال إن جميع الجهات الحكومة تسعى لتقليص الفساد ورفع مستوى النزاهة

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن وضع الطعام للحمام في الطرقات والشوارع تحوَّل لقضية مزعجة في المجتمع، متسائلاً في الوقت نفسه: أيهما أهم، قوت الحمام أم نظافة المدينة؟

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن جميع الجهات الحكومة اليوم تسعى لتقليص ممارسات الفساد، ورفع مستوى النزاهة. مؤكدًا ضرورة ألا تقتصر خطبة الجمعة على المعاصي الدينية، وأن تتطرق كذلك إلى المعاصي المدنية.

كما أوضح عامل المعرفة أن الانشغال ليس عذرًا؛ فكل الناس مشغولون، والعبرة ليست بالأشغال، بل بالإنتاج.. متسائلاً: "لماذا لا يرد البعض على الرسائل التي تصل إليه؟".

وفي سياق متصل، أكد "العرفج" أن السعودية بشهادة الجميع أكثر مَن يلام، وأول مَن يمد يده بالسلام والمحبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "العرفج": تكاثُر الحمام ووضع الطعام له في الشوارع أصبح قضية "مزعجة"
سبق

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن وضع الطعام للحمام في الطرقات والشوارع تحوَّل لقضية مزعجة في المجتمع، متسائلاً في الوقت نفسه: أيهما أهم، قوت الحمام أم نظافة المدينة؟

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن جميع الجهات الحكومة اليوم تسعى لتقليص ممارسات الفساد، ورفع مستوى النزاهة. مؤكدًا ضرورة ألا تقتصر خطبة الجمعة على المعاصي الدينية، وأن تتطرق كذلك إلى المعاصي المدنية.

كما أوضح عامل المعرفة أن الانشغال ليس عذرًا؛ فكل الناس مشغولون، والعبرة ليست بالأشغال، بل بالإنتاج.. متسائلاً: "لماذا لا يرد البعض على الرسائل التي تصل إليه؟".

وفي سياق متصل، أكد "العرفج" أن السعودية بشهادة الجميع أكثر مَن يلام، وأول مَن يمد يده بالسلام والمحبة.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
11:39 PM

بالفيديو.. "العرفج": تكاثُر الحمام ووضع الطعام له في الشوارع أصبح قضية "مزعجة"

قال إن جميع الجهات الحكومة تسعى لتقليص الفساد ورفع مستوى النزاهة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
1,274

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أن وضع الطعام للحمام في الطرقات والشوارع تحوَّل لقضية مزعجة في المجتمع، متسائلاً في الوقت نفسه: أيهما أهم، قوت الحمام أم نظافة المدينة؟

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أشار "العرفج" إلى أن جميع الجهات الحكومة اليوم تسعى لتقليص ممارسات الفساد، ورفع مستوى النزاهة. مؤكدًا ضرورة ألا تقتصر خطبة الجمعة على المعاصي الدينية، وأن تتطرق كذلك إلى المعاصي المدنية.

كما أوضح عامل المعرفة أن الانشغال ليس عذرًا؛ فكل الناس مشغولون، والعبرة ليست بالأشغال، بل بالإنتاج.. متسائلاً: "لماذا لا يرد البعض على الرسائل التي تصل إليه؟".

وفي سياق متصل، أكد "العرفج" أن السعودية بشهادة الجميع أكثر مَن يلام، وأول مَن يمد يده بالسلام والمحبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,802
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,260

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة