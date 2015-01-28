بالصور.. "الجميح للسيارات" تدشِّن سيارة إسكاليد 2021

عبدالملك سرور- سبق: دشَّنت شركة الجميح للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة كاديلاك في المملكة العربية السعودية، أيقونة كاديلاك التي تخطف الأنظار "إسكاليد 2021".

واستهلت شركة الجميح للسيارات عام 2021 بطرح إسكاليد 2021 الجديدة كليًّا خلال حفل في مدينتَي الرياض والدمام، بحضور كبار العملاء ومختلف وسائل الإعلام والمهتمين من وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرَّح مساعد الجميح، المدير الإقليمي للعمليات في المنطقة الوسطى والمدن الصغيرة، خلال الحفل الذي أُقيم في مدينة الرياض: "نفتخر بإطلاق إسكاليد 2021 الجديدة كليًّا بتصميم جديد، وتقنيات جديدة، ترسخ ريادتها بين سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وتثبت حضورها كأيقونة في طيف موديلات كاديلاك".

وتمتاز السيارة بشاشة OLED منحنية بمساحة عرض إجمالية تتجاوز 38 إنش، ونظام ترفيه للمقاعد الخلفية، ونظام تعليق متكيف هوائي ديناميكي، والمزيد من المميزات التي تتميز فيها إسكاليد الجديدة كليًّا.

كاديلاك إسكاليد أيقونة تجسد عراقة كاديلاك على مر 20 سنة. واليوم، وبجيلها الخامس، تثبت عبر التكنولوجيا الحصرية، وما تقدمه لعشاقها، مستوى استثنائيًّا من روعة القيادة.

تستمد جميع فئات كاديلاك إسكاليد 2021 قوتها من محرك V8 سعة 6.2 لتر، بقوة 420 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 623 نيوتن/متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، مع نظام ديناميكي لإدارة الوقود.

وتتميز السيارة بتصميم هادئ، مع شبك أمامي مستقيم، ومصابيح أمامية أفقية، مع مصابيح نهارية رأسية، إضافة إلى مصابيح خلفية رأسية ثلاثية الأبعاد، مع جنوط ألمنيوم قياس 22 إنش. وللفئة الأعلى بإضافة فتحة سقف بانورامية. أما فئة السبورت فتأتي بتصميم رياضي مع شبك أمامي باللون الأسود اللامع.

أما داخلية السيارة فتبرز فيها أول شاشة من نوعها في عالم صناعة السيارات؛ فهي مجهزة بشاشة عرض OLED منحنية ومائلة، يبلغ قياسها إجمالاً أكثر من 38 إنش. وهذه الشاشة القابلة للتخصيص، الفريدة من نوعها، تحتوي على ضعف كثافة البكسل الموجودة في تلفاز 4K.



