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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

"المالكي" يحث على الإبلاغ عن أي اعتداءات ضد البيئة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (859) رأسًا من الإبل و(1170) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف: عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (859) رأسًا من الإبل و(1170) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف: عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
06:20 PM

الأمن البيئي يوقف 31 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

"المالكي" يحث على الإبلاغ عن أي اعتداءات ضد البيئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (17) مواطنًا و(14) مقيمًا، من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (859) رأسًا من الإبل و(1170) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأضاف: عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ "المالكي" الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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