"التجارة": مواقع وهمية تنشر أخبارًا كاذبة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور

قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن وزارة التجارة "تحذر من مواقع وهمية تنشر أخبارًا كاذبة ومضللة، وتعرض لقطات تلفزيونية زائفة تزعم الترخيص للتداول الرقمي المحظور وتدعو للاستثمار فيه".



وأكد "الحسين" عبر حساب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عرض وتسويق هذه الأخبار جريمة يعاقب عليها النظام، مبينًا أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة على تتبع هذه المواقع وملاحقة المضللين، واتخاذ اللازم حيالهم.