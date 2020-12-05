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أمانة الشرقية تُنفذ 1309 جولات على المنشآت التجارية

ضبطت 27 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1309 جولات رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير 35 مخالفة، منها (27) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بأعمال غسل وتطهير وتعقيم (1459) موقعاً، بمشاركة (469) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (285.884) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة (16.331) طنا من النفايات، وأزالت (11.004) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تُنفذ 1309 جولات على المنشآت التجارية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1309 جولات رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير 35 مخالفة، منها (27) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بأعمال غسل وتطهير وتعقيم (1459) موقعاً، بمشاركة (469) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (285.884) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة (16.331) طنا من النفايات، وأزالت (11.004) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
04:24 PM

أمانة الشرقية تُنفذ 1309 جولات على المنشآت التجارية

ضبطت 27 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1309 جولات رقابية، و5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفر عنها تحرير 35 مخالفة، منها (27) مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد-19 في الأسواق والمراكز التجارية، و8 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت بأعمال غسل وتطهير وتعقيم (1459) موقعاً، بمشاركة (469) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (285.884) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

ورفعت الأمانة (16.331) طنا من النفايات، وأزالت (11.004) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.

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