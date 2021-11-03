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"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس لخلل في ناقل الحركة

دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

استدعت وزارة التجارة 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964" سنة الصنع 2020 - 2021 م، لخلل في ناقل الحركة؛ قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس لخلل في ناقل الحركة
سبق

استدعت وزارة التجارة 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964" سنة الصنع 2020 - 2021 م، لخلل في ناقل الحركة؛ قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
11:31 AM

"التجارة" تستدعي 30 شاحنة مرسيدس لخلل في ناقل الحركة

دعت إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة التجارة 30 شاحنة مرسيدس "Arocs 964" سنة الصنع 2020 - 2021 م، لخلل في ناقل الحركة؛ قد يؤدي إلى تحرُّك المركبة أثناء وضعية الوقوف المحايد؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة إلى التحقّق من رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
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15,150

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