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ما حقيقة بيع نادي مرسيليا الفرنسي لملياردير سعودي؟

نفت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بيع النادي لملياردير سعودي عقب تناقل وسائل الإعلام الفرنسية عن اقتراب رجل أعمال سعودي من إتمام الصفقة.

وقالت إدارة النادي، في بيان، إن النادي غير معروض للبيع، وإن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.

وأكّد فرانك ماكورت؛ مالك النادي الفرنسي، أنه ملتزمٌ بشكلٍ كاملٍ، ومستمرٌ مع النادي، مشيراً الى أن ما تمّ تناقله عن بيع النادي غير صحيح.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ما حقيقة بيع نادي مرسيليا الفرنسي لملياردير سعودي؟
سبق

نفت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بيع النادي لملياردير سعودي عقب تناقل وسائل الإعلام الفرنسية عن اقتراب رجل أعمال سعودي من إتمام الصفقة.

وقالت إدارة النادي، في بيان، إن النادي غير معروض للبيع، وإن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.

وأكّد فرانك ماكورت؛ مالك النادي الفرنسي، أنه ملتزمٌ بشكلٍ كاملٍ، ومستمرٌ مع النادي، مشيراً الى أن ما تمّ تناقله عن بيع النادي غير صحيح.

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
10:30 AM

ما حقيقة بيع نادي مرسيليا الفرنسي لملياردير سعودي؟

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خالد علي - الرياض
2
2,050

نفت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي، بيع النادي لملياردير سعودي عقب تناقل وسائل الإعلام الفرنسية عن اقتراب رجل أعمال سعودي من إتمام الصفقة.

وقالت إدارة النادي، في بيان، إن النادي غير معروض للبيع، وإن الإدارة الحالية مستمرة مع الفريق، وستواصل أعمالها من أجل تحقيق جميع الأهداف المرسومة.

وأكّد فرانك ماكورت؛ مالك النادي الفرنسي، أنه ملتزمٌ بشكلٍ كاملٍ، ومستمرٌ مع النادي، مشيراً الى أن ما تمّ تناقله عن بيع النادي غير صحيح.

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