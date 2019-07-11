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بعد 80 عامًا.. فولكسفاغن توقف تصنيع "الخنفساء"

الإعلان عن الأخيرة على وقع موسيقى شعبية مكسيكية

أنتجت شركة فولكس فاغن، آخر سيارة بيتل "الخنفساء"، H الأربعاء؛ لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية، وتمكّن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة؛ لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، احتفل بإنتاج الوحدات النهائية من السيارة في مصنع فولكسفاغن بولاية بويبلا في وسط المكسيك، بعد أكثر من ثمانين عامًا على طرح هذا الطراز في ألمانيا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال شتيفن رايتشه الرئيس التنفيذي لفرع فولكسفاغن في المكسيك: إن مصنع الشركة في بويبلا، الذي يُنتج بالفعل سيارات الدفع الرباعي تيغوان؛ سيبدأ أواخر العام المقبل تصنيعَ سيارات طوارق بدل سيارة بيتل.

وهذه السيارات الأكبر حجمًا، أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، وهي سوق التصدير الرئيسي لمصنع فولكسفاغن في المكسيك.

وقال رايتشه: إن آخر سيارة بيتل ستباع على موقع أمازون؛ في تحرك يرمز إلى تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأضاف: "اليوم هو اليوم الأخير. كم كان الأمر مفعمًا بالمشاعر". والتصميم الحالي هو الإصدار الثالث للسيارة البيتل بعد إلغاء تصميمين سابقين، ومعاودة إنتاج تصميمات سابقة.

وأنتجت السيارة بيتل أو "الخنفساء" لأول مرة في 1938، سيارةً رخيصةً بأمر من أدولف هتلر لتشجيع الألمان على شراء السيارات.

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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بعد 80 عامًا.. فولكسفاغن توقف تصنيع "الخنفساء"
سبق

أنتجت شركة فولكس فاغن، آخر سيارة بيتل "الخنفساء"، H الأربعاء؛ لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية، وتمكّن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة؛ لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، احتفل بإنتاج الوحدات النهائية من السيارة في مصنع فولكسفاغن بولاية بويبلا في وسط المكسيك، بعد أكثر من ثمانين عامًا على طرح هذا الطراز في ألمانيا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال شتيفن رايتشه الرئيس التنفيذي لفرع فولكسفاغن في المكسيك: إن مصنع الشركة في بويبلا، الذي يُنتج بالفعل سيارات الدفع الرباعي تيغوان؛ سيبدأ أواخر العام المقبل تصنيعَ سيارات طوارق بدل سيارة بيتل.

وهذه السيارات الأكبر حجمًا، أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، وهي سوق التصدير الرئيسي لمصنع فولكسفاغن في المكسيك.

وقال رايتشه: إن آخر سيارة بيتل ستباع على موقع أمازون؛ في تحرك يرمز إلى تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأضاف: "اليوم هو اليوم الأخير. كم كان الأمر مفعمًا بالمشاعر". والتصميم الحالي هو الإصدار الثالث للسيارة البيتل بعد إلغاء تصميمين سابقين، ومعاودة إنتاج تصميمات سابقة.

وأنتجت السيارة بيتل أو "الخنفساء" لأول مرة في 1938، سيارةً رخيصةً بأمر من أدولف هتلر لتشجيع الألمان على شراء السيارات.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:33 AM

بعد 80 عامًا.. فولكسفاغن توقف تصنيع "الخنفساء"

الإعلان عن الأخيرة على وقع موسيقى شعبية مكسيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنتجت شركة فولكس فاغن، آخر سيارة بيتل "الخنفساء"، H الأربعاء؛ لتنهي رحلة هذا الطراز الذي امتد منذ الحقبة النازية، وتمكّن من البقاء خلال ثقافة الهيبي المضادة؛ لكنه فشل في تجاوز تحول أذواق الزبائن إلى سيارات الدفع الرباعي.

وعلى وقع موسيقى من التراث الشعبي المكسيكي، احتفل بإنتاج الوحدات النهائية من السيارة في مصنع فولكسفاغن بولاية بويبلا في وسط المكسيك، بعد أكثر من ثمانين عامًا على طرح هذا الطراز في ألمانيا.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال شتيفن رايتشه الرئيس التنفيذي لفرع فولكسفاغن في المكسيك: إن مصنع الشركة في بويبلا، الذي يُنتج بالفعل سيارات الدفع الرباعي تيغوان؛ سيبدأ أواخر العام المقبل تصنيعَ سيارات طوارق بدل سيارة بيتل.

وهذه السيارات الأكبر حجمًا، أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، وهي سوق التصدير الرئيسي لمصنع فولكسفاغن في المكسيك.

وقال رايتشه: إن آخر سيارة بيتل ستباع على موقع أمازون؛ في تحرك يرمز إلى تبني الشركة للمستقبل وآلياته.

وأضاف: "اليوم هو اليوم الأخير. كم كان الأمر مفعمًا بالمشاعر". والتصميم الحالي هو الإصدار الثالث للسيارة البيتل بعد إلغاء تصميمين سابقين، ومعاودة إنتاج تصميمات سابقة.

وأنتجت السيارة بيتل أو "الخنفساء" لأول مرة في 1938، سيارةً رخيصةً بأمر من أدولف هتلر لتشجيع الألمان على شراء السيارات.

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