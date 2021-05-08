النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتباراً من يوم غد.. ألمانيا تعفي مطعمي كورونا من هذه القيود

منها عدم خضوعهم للحجر عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية

يدخل مرسوم للحكومة الألمانية بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد-19 من العديد من قيود مكافحة الجائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم السبت، وذلك بعد أن تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم.

وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا المرسوم في وقت سابق.

ويقدم المرسوم لمن تناولوا التطعيم والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19.

وتتضمن هذه التسهيلات:
إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود.
لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة؛ أي إنه من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.
لم تعد قيود الخروج ليلًا تسري على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض.
لن يخضعوا للحجر الصحي عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، إذا جاؤوا من منطقة تنتشر فيها متغيرات للفيروس.
لم يعد الاختبار السلبي ضروريًّا للمذكورين أعلاه للقيام بالتسوق أو حجز موعد عند مصففي الشعر.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اعتباراً من يوم غد.. ألمانيا تعفي مطعمي كورونا من هذه القيود
سبق

يدخل مرسوم للحكومة الألمانية بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد-19 من العديد من قيود مكافحة الجائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم السبت، وذلك بعد أن تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم.

وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا المرسوم في وقت سابق.

ويقدم المرسوم لمن تناولوا التطعيم والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19.

وتتضمن هذه التسهيلات:
إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود.
لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة؛ أي إنه من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.
لم تعد قيود الخروج ليلًا تسري على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض.
لن يخضعوا للحجر الصحي عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، إذا جاؤوا من منطقة تنتشر فيها متغيرات للفيروس.
لم يعد الاختبار السلبي ضروريًّا للمذكورين أعلاه للقيام بالتسوق أو حجز موعد عند مصففي الشعر.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
06:57 PM

اعتباراً من يوم غد.. ألمانيا تعفي مطعمي كورونا من هذه القيود

منها عدم خضوعهم للحجر عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
230

يدخل مرسوم للحكومة الألمانية بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد-19 من العديد من قيود مكافحة الجائحة حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل اليوم السبت، وذلك بعد أن تم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية اليوم.

وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) ومجلس الولايات (بوندسرات) أقرا المرسوم في وقت سابق.

ويقدم المرسوم لمن تناولوا التطعيم والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19.

وتتضمن هذه التسهيلات:
إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود.
لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة؛ أي إنه من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.
لم تعد قيود الخروج ليلًا تسري على الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض.
لن يخضعوا للحجر الصحي عقب العودة من السفر إلا في حالات استثنائية - على سبيل المثال، إذا جاؤوا من منطقة تنتشر فيها متغيرات للفيروس.
لم يعد الاختبار السلبي ضروريًّا للمذكورين أعلاه للقيام بالتسوق أو حجز موعد عند مصففي الشعر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,069
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,925

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة