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"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم
سبق

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:44 PM

"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,731

نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

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