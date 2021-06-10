"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم
هادي العصيميسبق2021-06-10
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442
04:44 PM
"الأرصاد": مكة والمدينة على موعد مع درجة حرارة 50 م°.. من السبت القادم
نبه المركز الوطني للأرصاد إلى أنه اعتباراً من يوم السبت القادم وحتى يوم الاثنين، سيكون هناك ارتفاع ملموس في درجات الحرارة يتراوح بين ٤٧- ٥٠ م في الظل على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بما يشمل الأجزاء الساحلية.
وأشار المركز إلى أن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.