إجراء 516 عملية في مركز زراعة الخلايا الجذعية في "تخصصي الدمام"

على مدار 10 سنوات منذ تأسيس البرنامج الأول من نوعه بالمملكة

احتفل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بمرور 10 سنوات على تأسيس برنامج زراعة الخلايا الجذعية، والتي تحقق خلالها الكثير من المنجزات التي أحدثت فارقاً كبيراً وتقدماً في المجال الطبي بالمملكة .

وكان الاحتفال بحضور رئيس المجلس الاستشاري في التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

وأكدت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن برنامج زراعة الخلايا الجذعية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ساهم في إنشاء 6 مراكز تدريب للعاملين فيها على مستوى المملكة.

ونجح المركز في إجراء 516 عملية زراعة للخلايا الجذعية خلال السنوات العشر الماضية، منها 383 عملية زراعة للكبار و133 عملية للأطفال، في حين تم إجراء 69 زراعة خلايا جذعية ذاتية في العيادات الخارجية، حيث تحتاج مثل تلك الحالات للتنويم في المستشفيات الأخرى .

وبينت إدارة المستشفى أن قسم زراعة الخلايا الجذعية في المستشفى هو أول قسم على مستوى مدن ومحافظات المملكة الذي يصنف جميع مرضى الأورام اللمفاوية منذ 5 سنوات تحت مظلة واحدة وهي قسم أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، حيث أجرى عمليات نادرة تمثلت في إجراء 3 عمليات ناجحة لزراعة خلايا جذعية ذاتية لمرضى التصلب المتعدد، وإجراء عملية زراعة خلايا جذعية ذاتية لمريض يعاني من سرطان بلازما الدم وفشل كلوي مزمن، ومن ثم زراعة الكلى من متبرع قريب، إضافة إلى إجراء 3 عمليات زراعة للتصلب النقوي العصبي والذي تعتبر من العمليات الأولى على مستوى المملكة، فيما تماثلت حالتان للشفاء من مرض السكري بعد إجراء عمليات زراعة خلايا جذعية بالمستشفى وأيضًا تم زراعة الخلايا الجذعية لسبع حالات أنيميا منجلية و٢٥ حالة ثلاسيميا وحالة واحدة لمرض مهاجمة وابتلاع خلايا الدم الوراثي (HLH).