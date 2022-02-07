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الـ 100 دولار في المتناول .. برنت يرتفع ويتخطى الـ 93 دولاراً

مكاسب أسبوعية وسط ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014.

وارتفعت أسعار الخام مع تحسن مستويات الطلب ووسط نقص في المعروض من النفط؛ ما جعل مستوى 100 دولار للبرميل مسألة من الممكن الوصول إليها، وعمّق المخاوف بشأن التضخم.

كما تدعم المخاوف الجيوسياسية أسعار الخام، إذ تحشد روسيا القوات بالقرب من أوكرانيا على الرغم من تأكيد الرئيس "فلاديمير بوتين"؛ أنه لا يخطط لغزو كييف.

فيما أجبرت موجة البرد القارس في أنحاء تكساس بعض منتجي الخام في الحوض البرمي، على تعليق جزءٍ صغيرٍ من إنتاجهم، إذ عطلت الطرق المتجمّدة عمليات النقل بالشاحنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.18 %، إلى 93.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.38 % مسجلة 91.96 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الـ 100 دولار في المتناول .. برنت يرتفع ويتخطى الـ 93 دولاراً
سبق

تباينت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014.

وارتفعت أسعار الخام مع تحسن مستويات الطلب ووسط نقص في المعروض من النفط؛ ما جعل مستوى 100 دولار للبرميل مسألة من الممكن الوصول إليها، وعمّق المخاوف بشأن التضخم.

كما تدعم المخاوف الجيوسياسية أسعار الخام، إذ تحشد روسيا القوات بالقرب من أوكرانيا على الرغم من تأكيد الرئيس "فلاديمير بوتين"؛ أنه لا يخطط لغزو كييف.

فيما أجبرت موجة البرد القارس في أنحاء تكساس بعض منتجي الخام في الحوض البرمي، على تعليق جزءٍ صغيرٍ من إنتاجهم، إذ عطلت الطرق المتجمّدة عمليات النقل بالشاحنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.18 %، إلى 93.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.38 % مسجلة 91.96 دولار للبرميل.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
10:20 AM

الـ 100 دولار في المتناول .. برنت يرتفع ويتخطى الـ 93 دولاراً

مكاسب أسبوعية وسط ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تباينت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما سجلت سبعة مكاسب أسبوعية على التوالي، وسط ارتفاع سعر الخام لأعلى مستوى منذ 2014.

وارتفعت أسعار الخام مع تحسن مستويات الطلب ووسط نقص في المعروض من النفط؛ ما جعل مستوى 100 دولار للبرميل مسألة من الممكن الوصول إليها، وعمّق المخاوف بشأن التضخم.

كما تدعم المخاوف الجيوسياسية أسعار الخام، إذ تحشد روسيا القوات بالقرب من أوكرانيا على الرغم من تأكيد الرئيس "فلاديمير بوتين"؛ أنه لا يخطط لغزو كييف.

فيما أجبرت موجة البرد القارس في أنحاء تكساس بعض منتجي الخام في الحوض البرمي، على تعليق جزءٍ صغيرٍ من إنتاجهم، إذ عطلت الطرق المتجمّدة عمليات النقل بالشاحنة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.18 %، إلى 93.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

فيما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس 0.38 % مسجلة 91.96 دولار للبرميل.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,466
142 مليون ..

142 مليون ..

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