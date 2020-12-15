أحرف ذهبية وعمل إبداعي.. شاهد "قصة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي"

عمل لا يتوقف يضيء أنواراً وتصدح معه 10 مآذن فتطيب النفوس بالنفحات

إحدى أهم ركائز الأعمال التشغيلية في المسجد النبوي، العمل بروح الإبداع حيث لا تقاعس عن أداء دورها المهم في وضع نقاط حروفها الذهبية التي خطت على جنبات مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتضيء أنوار مسجده بعمل لا يتوقف؛ ليصدح الأذان من أعلى مآذن عشر بمكبرات صداها يُسمع في أرجاء طيبة الطيبة، ففي فصل صيفٍ حار تستطيب نفوس الزائرين بنفحات هواء المسجد بفضل من الله، ثم بفضل منظومة متكاملة من أعمال التكييف؛ حيث يكون للتشغيل والصيانة قصة عمل بعنوان راحة وطمأنينة بالرحاب الطاهرة.

وتُعد الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إحدى أهم الإدارات الخدمية بالمسجد النبوي والتي تُكثف أعمالها ومهامها اليومية وذلك حرصاً منها على تقديم خدمات متكاملة للزوار والمصلين في المسجد النبوي، وتُعد الإدارة من أهم الإدارات في الوكالة لما يتطلب عملها الكثير من الحرص والدقة في العمل وذلك من أجل الرقي في تقديم أفضل الخدمات.

كما تعمل الإدارة وفق خطط نموذجية تواكب رؤية المملكة 2030 من خلال الاستفادة من التقنيات المتاحة وتطويرها بما يناسب مهامها ووفق أعلى المعايير لتحسين جودة العمل.

وتحرص الإدارة على القيام بمهامها العديدة التي تتمحور حول عدة جوانب منها القيام بتطبيق السياسات والخطط الإستراتيجية والمبادرات والتوجهات العامة في مجال الاختصاص بالتنسيق مع إدارات أخرى، ومتابعة ما يخص الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة في الخطة الإستراتيجية ومناقشة ومتابعة الخطط التشغيلية للإدارات المرتبطة بالإدارة العامة وإعداد الخطط التشغيلية الموحدة وتقويمها وعقد اجتماعات أسبوعية ودورية وتنسيق العمل والتكامل بين الإدارات التابعة لها.

ومن المهام المرتبطة بالإدارة إعداد التقرير الأسبوعي والتقارير الدورية الموحد لأعمال وإنجازات الإدارة العامة؛ إضافة إلى تقويم الأعمال والمهام والمشاريع والتأكد من حسن سيرها وإنجازها وفق الأهداف والخطط والبرامج الزمنية والعمل على تحسينها وتطويرها، كما تضم الإدارة العامة عدة إدارات تابعة لها تقوم بمهام متنوعة لتطوير منظومة الخدمات والأعمال في المسجد النبوي، وهي:

إدارة التشغيل

وتُشرف إدارة التشغيل على تشغيل وصيانة المحطة المركزية التابعة للمسجد النبوي، كما تقوم بالتنسيق مع الإدارات المختلفة بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتوفير التجهيزات اللازمة لها فيما يخص التبريد والإنارة والتحكم فيهما على حدٍ سواء، وكذلك التنسيق مع إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين والخطباء وتجهيز ما يلزم لهم من الناحية الفنية في مكبرات الصوت والحرص على صفاء الصوت، ورفع التوصيات فيما يخص المشاريع التعاقدية مع المتعهدين.

وتسهم الإدارة في تهيئة مواقع استقبال الضيوف ومواقع ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتأدية عباداتهم بكل يسر وسهولة، وتحرص على المشاركة في تهيئة مواقع الفعاليات التي تشارك فيها الوكالة كالمعارض والمؤتمرات والحفلات وقاعات التدريب، والمشاركة في تنظيم الزائرين والمصلين خلال المواسم والمناسبات "صلاة الجمعة، موسم رمضان، موسم الحج، الأعياد".

إدارة الصيانة

ويعد أبرز ما تقوم به إدارة الصيانة هو الإشراف على أعمال الصيانة بالمسجد النبوي ومتابعة تنفيذها من خلال الإشراف على أعمال الصيانة الوقائية والطارئة وتعمل الإدارة على متابعة التجهيزات والمباني عبر الجولات الميدانية والإبلاغ عنها ومتابعة ما يلاحظ من أعطال؛ إضافة إلى متابعة حسن استخدام الآليات والمرافق والتجهيزات من المستفيدين منها وتقديم التوصيات اللازمة للمحافظة عليها وأيضاً متابعة الخطط الزمنية للصيانة الوقائية والبرامج التشغيلية للتكييف والإضاءة والصوتيات والسلالم الكهربائية.

وتستقبل الإدارة بلاغات طلب الصيانة من الإدارات المختلفة عبر النظام الآلي ومتابعة المتعهدين لإنجازها وتسديدها إلكترونياً.

إدارة الشاشات الإلكترونية

وتقوم الإدارة بعدة مهام رئيسة حرصاً منها على تقديم أفضل الخدمات؛ حيث تحرص على إعداد المواصفات للشاشات الإلكترونية وحصر واقتراح المواقع التي بحاجة إلى شاشات وتحديث محتواها بالتنسيق مع الإدارة ذات الاختصاص، وتعمل الإدارة على التنسيق مع الإدارات المختصة في تركيب الشاشات وصيانتها، والتحقق من استمرارية عمل الشاشات الإلكترونية بالشكل المطلوب.

يُذكر أن عدد الشاشات الإلكترونية في المسجد النبوي 115 شاشة ذات دقة عالية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عادل بن عطاالله المطرفي، أن الإدارة حريصة على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه، والتي تسهم في رفع كفاءة العمل وجودته تحقيقاً ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.