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136 برنامجًا ونشاطًا ومبادرة نفذتها قسم التربية البدنية بتعليم مكة

1422 زيارة ميدانية قام بها 12 مشرفًا شملت 699 معلم بدنية

حقق قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة المكرمة أفضل ورقة عمل عن مؤشرات مشرفي ومعلمي التربية البدنية في اجتماع رؤساء أقسام التربية البدنية في الجوف، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في بطولة التعليم للريشة الطائرة في الرياض والمركز الأول في تصفيات بطولة التعليم لكرة اليد في ينبع والميدالية الذهبية لسباق 110/ م حواجز في بطولة التعليم لألعاب القوى بالشرقية، ودرع الإدارة المثالية في المهرجان الثالث للرياضة المدرسية في البكيرية والمركز الثاني في كرة القدم والرابع في الجمباز في التصفيات النهائية، كما حصل على المركز الثاني في السباحة للدورة المدرسية الثانية بالأحساء والمركز الثالث والميدالية البرونزية في الدورة الرياضية المدرسية بالقصيم .

ونفذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياض بتعليم مكة 64 برنامجًا تدريبيًا وورشة تدريب وعقد 10 اجتماعات وأطلق 16 مبادرة ونفذ 28 لقاءً تربويًا مع 8 برامج إثرائية .

ونفذ فسم التربية البدنية 1422 زيارة ميدانية لعدد 699 معلم بدنية في تعليم مكة من خلال 12 مشرفًا بقسم التربية البدنية بتعليم مكة .

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136 برنامجًا ونشاطًا ومبادرة نفذتها قسم التربية البدنية بتعليم مكة
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حقق قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة المكرمة أفضل ورقة عمل عن مؤشرات مشرفي ومعلمي التربية البدنية في اجتماع رؤساء أقسام التربية البدنية في الجوف، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في بطولة التعليم للريشة الطائرة في الرياض والمركز الأول في تصفيات بطولة التعليم لكرة اليد في ينبع والميدالية الذهبية لسباق 110/ م حواجز في بطولة التعليم لألعاب القوى بالشرقية، ودرع الإدارة المثالية في المهرجان الثالث للرياضة المدرسية في البكيرية والمركز الثاني في كرة القدم والرابع في الجمباز في التصفيات النهائية، كما حصل على المركز الثاني في السباحة للدورة المدرسية الثانية بالأحساء والمركز الثالث والميدالية البرونزية في الدورة الرياضية المدرسية بالقصيم .

ونفذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياض بتعليم مكة 64 برنامجًا تدريبيًا وورشة تدريب وعقد 10 اجتماعات وأطلق 16 مبادرة ونفذ 28 لقاءً تربويًا مع 8 برامج إثرائية .

ونفذ فسم التربية البدنية 1422 زيارة ميدانية لعدد 699 معلم بدنية في تعليم مكة من خلال 12 مشرفًا بقسم التربية البدنية بتعليم مكة .

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
03:33 PM

136 برنامجًا ونشاطًا ومبادرة نفذتها قسم التربية البدنية بتعليم مكة

1422 زيارة ميدانية قام بها 12 مشرفًا شملت 699 معلم بدنية

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أحمد العبدالله - الرياض
0
127

حقق قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم مكة المكرمة أفضل ورقة عمل عن مؤشرات مشرفي ومعلمي التربية البدنية في اجتماع رؤساء أقسام التربية البدنية في الجوف، بالإضافة إلى حصوله على المركز الأول في بطولة التعليم للريشة الطائرة في الرياض والمركز الأول في تصفيات بطولة التعليم لكرة اليد في ينبع والميدالية الذهبية لسباق 110/ م حواجز في بطولة التعليم لألعاب القوى بالشرقية، ودرع الإدارة المثالية في المهرجان الثالث للرياضة المدرسية في البكيرية والمركز الثاني في كرة القدم والرابع في الجمباز في التصفيات النهائية، كما حصل على المركز الثاني في السباحة للدورة المدرسية الثانية بالأحساء والمركز الثالث والميدالية البرونزية في الدورة الرياضية المدرسية بالقصيم .

ونفذ قسم التربية البدنية والنشاط الرياض بتعليم مكة 64 برنامجًا تدريبيًا وورشة تدريب وعقد 10 اجتماعات وأطلق 16 مبادرة ونفذ 28 لقاءً تربويًا مع 8 برامج إثرائية .

ونفذ فسم التربية البدنية 1422 زيارة ميدانية لعدد 699 معلم بدنية في تعليم مكة من خلال 12 مشرفًا بقسم التربية البدنية بتعليم مكة .

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,103
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6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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