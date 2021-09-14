"بامخرمة" يشكر قيادة السعودية لدعمها في توفير لقاحات كورونا لدول منظمة التعاون الإسلامي

عميد السلك الدبلوماسي: خطوة ليست جديدة عن حكومة المملكة وتصب في إطار أعمالها الجليلة وأياديها البيضاء

قدم عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، ضياء الدين سعيد بامخرمة، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقرار الذي اتخذته حكومة المملكة، بدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي لتوفير لقاحات كورونا المستجد لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة الأقل نموًا، وعددها 22 دولة، بمبلغ قدره 20 مليون ريال عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار السفير بامخرمة، بصفته عميدًا للمندوبين الدائمين لدى المنظمة، إلى أن تلك الخطوة لا تُعد جديدة عن حكومة المملكة، وهي تصب في إطار الأعمال الجليلة والأيادي البيضاء لها الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها في كل الأحداث والمناسبات.

ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على المملكة الخير والرخاء والازدهار الذي تنعم به بفضل حكمة قيادتها.