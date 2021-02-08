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تفاعلاً مع "سبق".. شاهد استجابة "منازل عسير" لاستغاثة "أم المعاقين"

أرملة تعول 7 بينهم 3 معاقين.. والتجاوب يُحسّن المسكن لحين توفير الدائم

استجابت جمعية منازل عسير الخيرية لاستغاثة الأرملة التي تعول 7 أيتام؛ بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير؛ حيث قامت الجمعية بتحسين المسكن الذي يعيشون فيه، بشكل مؤقت، لحين إيجاد مسكن دائم ملائم.

تأتي هذه الاستجابة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، عن الحالة الإنسانية تحت عنوان: "استغاثة أرملة من عسير: أعول 7 بينهم 3 معاقين.. منزل متهالك ونوائب تتكالب!".

جمعية منازل عسير الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاعلاً مع "سبق".. شاهد استجابة "منازل عسير" لاستغاثة "أم المعاقين"
سبق

استجابت جمعية منازل عسير الخيرية لاستغاثة الأرملة التي تعول 7 أيتام؛ بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير؛ حيث قامت الجمعية بتحسين المسكن الذي يعيشون فيه، بشكل مؤقت، لحين إيجاد مسكن دائم ملائم.

تأتي هذه الاستجابة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، عن الحالة الإنسانية تحت عنوان: "استغاثة أرملة من عسير: أعول 7 بينهم 3 معاقين.. منزل متهالك ونوائب تتكالب!".

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
01:51 PM

تفاعلاً مع "سبق".. شاهد استجابة "منازل عسير" لاستغاثة "أم المعاقين"

أرملة تعول 7 بينهم 3 معاقين.. والتجاوب يُحسّن المسكن لحين توفير الدائم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
3
5,242

استجابت جمعية منازل عسير الخيرية لاستغاثة الأرملة التي تعول 7 أيتام؛ بينهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة المجاردة بمنطقة عسير؛ حيث قامت الجمعية بتحسين المسكن الذي يعيشون فيه، بشكل مؤقت، لحين إيجاد مسكن دائم ملائم.

تأتي هذه الاستجابة تفاعلاً مع ما نشرته "سبق"، عن الحالة الإنسانية تحت عنوان: "استغاثة أرملة من عسير: أعول 7 بينهم 3 معاقين.. منزل متهالك ونوائب تتكالب!".

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