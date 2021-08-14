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رينارد ومساعداه في مدرجات "الدرة" لمشاهدة مباراة الهلال والطائي

قبل إعلانه قائمة الأخضر لمواجهة الفلبين وعُمان

تشهد مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي إيرفي رينارد، برفقة مساعديه لورو بودين وفليب سينس؛ لمتابعة مباراة الهلال والطائي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد حرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه على مشاهدة جميع مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إذ حضر بالأمس في مباراة الأهلي ونظيره الفيصلي التي أُقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي متابعة المدرب الفرنسي للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي أولى مبارياته في التصفيات النهائية للمونديال في الثاني من سبتمبر المقبل أمام منتخب الفلبين، ثم يلتقي نظيره العماني يوم 7 سبتمبر.

ويخوض المنتخب السعودي الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رينارد ومساعداه في مدرجات "الدرة" لمشاهدة مباراة الهلال والطائي
سبق

تشهد مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي إيرفي رينارد، برفقة مساعديه لورو بودين وفليب سينس؛ لمتابعة مباراة الهلال والطائي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد حرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه على مشاهدة جميع مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إذ حضر بالأمس في مباراة الأهلي ونظيره الفيصلي التي أُقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي متابعة المدرب الفرنسي للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي أولى مبارياته في التصفيات النهائية للمونديال في الثاني من سبتمبر المقبل أمام منتخب الفلبين، ثم يلتقي نظيره العماني يوم 7 سبتمبر.

ويخوض المنتخب السعودي الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
10:08 PM

رينارد ومساعداه في مدرجات "الدرة" لمشاهدة مباراة الهلال والطائي

قبل إعلانه قائمة الأخضر لمواجهة الفلبين وعُمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشهد مدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض حضور المدير الفني للمنتخب السعودي الأول الفرنسي إيرفي رينارد، برفقة مساعديه لورو بودين وفليب سينس؛ لمتابعة مباراة الهلال والطائي ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد حرص المدير الفني للأخضر السعودي ومساعداه على مشاهدة جميع مباريات الجولة الأولى من الدوري على مدار الأيام الثلاثة الماضية؛ إذ حضر بالأمس في مباراة الأهلي ونظيره الفيصلي التي أُقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي متابعة المدرب الفرنسي للاطلاع عن كثب على الحالة الفنية والبدنية للاعبي الفريقين قبل إعلانه القائمة المستدعاة للانضمام للمعسكر المقبل للمنتخب استعدادًا لخوض غمار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر السعودي أولى مبارياته في التصفيات النهائية للمونديال في الثاني من سبتمبر المقبل أمام منتخب الفلبين، ثم يلتقي نظيره العماني يوم 7 سبتمبر.

ويخوض المنتخب السعودي الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضًا اليابان وأستراليا والصين وعُمان وفيتنام.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عبر 10 جولات، وذلك أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022 و1 فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.

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