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"الصحة": تسجيل 162 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 156 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة المصرية: 3 سلالات لفيروس كورونا في مصر .. وهذه أضعفها

رئيس اللجنة العلمية: لا سلالات جديدة في البلاد

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حسني: أن الدولة لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام حسنى

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الصحة المصرية: 3 سلالات لفيروس كورونا في مصر .. وهذه أضعفها
سبق

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حسني: أن الدولة لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
03:45 PM

الصحة المصرية: 3 سلالات لفيروس كورونا في مصر .. وهذه أضعفها

رئيس اللجنة العلمية: لا سلالات جديدة في البلاد

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,261

قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن مصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة ولا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن حسني: أن الدولة لن تسمح بدخول أي شخص من الخارج إلا بعد إجراء مسحة للتأكد من سلبية التحاليل وعدم الاختلاط ودخول أي سلالة جديدة منتشرة بالخارج.

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