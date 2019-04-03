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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لتسلُّم كميات القمح المحلي

أطلقت حزمة خدمات تمكّن المزارع من اختيار مقر التوريد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، جاهزية جميع فروعها لبدء تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) وفقاً للمواصفات المحدّدة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس؛ أن المؤسسة أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية تمكّن المزارع المستفيد من اختيار مقر التوريد, وحجز المواعيد المناسبة، وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، واستعراض تفاصيل الشحنات المتسلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف التي ستتم فور الانتهاء من إجراءات التسليم وإقفال الحساب الخاص به.

وأفاد بأن المؤسسة انتهت من أعمال الربط التقني مع الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن تسجيل بيانات المزارعين المعتمدين لهذا الموسم، وتحديد الكميات المخصصة لهم, مبيناً أن عملية الربط تتيح للمؤسسة توجيه رسالة نصية لجميع المزارعين المسجلين تدعوهم إلى ضرورة الاستفادة من خدماتها المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية على الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/f، وذلك لتنظيم عمليات التسلُّم وصرف المستحقات المالية للمزارعين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الحبوب" تعلن جاهزيتها لتسلُّم كميات القمح المحلي
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، جاهزية جميع فروعها لبدء تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) وفقاً للمواصفات المحدّدة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس؛ أن المؤسسة أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية تمكّن المزارع المستفيد من اختيار مقر التوريد, وحجز المواعيد المناسبة، وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، واستعراض تفاصيل الشحنات المتسلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف التي ستتم فور الانتهاء من إجراءات التسليم وإقفال الحساب الخاص به.

وأفاد بأن المؤسسة انتهت من أعمال الربط التقني مع الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن تسجيل بيانات المزارعين المعتمدين لهذا الموسم، وتحديد الكميات المخصصة لهم, مبيناً أن عملية الربط تتيح للمؤسسة توجيه رسالة نصية لجميع المزارعين المسجلين تدعوهم إلى ضرورة الاستفادة من خدماتها المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية على الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/f، وذلك لتنظيم عمليات التسلُّم وصرف المستحقات المالية للمزارعين.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:11 AM

"الحبوب" تعلن جاهزيتها لتسلُّم كميات القمح المحلي

أطلقت حزمة خدمات تمكّن المزارع من اختيار مقر التوريد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، جاهزية جميع فروعها لبدء تسلُّم كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) وفقاً للمواصفات المحدّدة.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس؛ أن المؤسسة أطلقت حزمة من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية تمكّن المزارع المستفيد من اختيار مقر التوريد, وحجز المواعيد المناسبة، وبداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، واستعراض تفاصيل الشحنات المتسلمة، إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف التي ستتم فور الانتهاء من إجراءات التسليم وإقفال الحساب الخاص به.

وأفاد بأن المؤسسة انتهت من أعمال الربط التقني مع الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن تسجيل بيانات المزارعين المعتمدين لهذا الموسم، وتحديد الكميات المخصصة لهم, مبيناً أن عملية الربط تتيح للمؤسسة توجيه رسالة نصية لجميع المزارعين المسجلين تدعوهم إلى ضرورة الاستفادة من خدماتها المتاحة عبر بوابتها الإلكترونية على الرابط التالي: http://www.sago.gov.sa/f، وذلك لتنظيم عمليات التسلُّم وصرف المستحقات المالية للمزارعين.

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