شاهد.. مشرف كليات الأفلاج يفتتح قاعة القبول والتسجيل

ويتفقد سير الدراسة الصيفية

افتتح المشرف على كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالأفلاج، الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، قاعة القبول والتسجيل بالكليات.

وقص المشرف على كليات الأفلاج، الدكتور مسفر الكبيري، ظهر اليوم الأحد، شريط افتتاح قاعة القبول والتسجيل، واستمع لشرح مفصل من وكيل كلية المجتمع للشؤون التعليمية والأكاديمية، الدكتور لفاي السلمي، عن ما تحتويه القاعة من أجهزة حاسب آلي؛ تتيح للطالب التعامل مع جميع متطلباته الجامعية، وطباعة جدوله الدراسي، وجداريات وضع عليها أهم الخطوات التي يحتاجها الطالب في العمليات الأكاديمية.

كما جهزت القاعة بالمتطلبات كافة، التي يحتاجها الطلاب؛ لتلبية احتياجاتهم، وتوفير الوقت الجهد عليهم.

وفي شأن ذات صلة تفقد "الكبيري" في جولة ميدانية القاعات الدارسة بالفصل الصيفي، والتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد أهمية الحرص على مضاعفة الجهد في سبيل التحصيل العلمي الأكاديمي، والاستفادة من إمكانات كليات الجامعة، وما تم توفيره للطلاب من خدمات متنوعة، كما استمع الكبيري لاستفسارات الطلاب واحتياجاتهم.

يذكر أن حوالي 170 طالبًا، وأكثر من 200 طالبة؛ التحقوا بالدراسة في الفصل الصيفي بكليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج هذا العام.