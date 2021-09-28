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نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

الفرقة الموسيقية قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية

احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، باليوم الوطني 91، خلال حفل تَضَمّن العديد من الفقرات حيث بدأ الحفل بفيلم قصير بعنوان "بكل فخر ارسم".

وألقى مدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها، كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، ثم عبر النزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني ٩١.

وعقب ذلك، تم إلقاء قصيدتين شعريتين، ثم شارك النزلاء في أوبريت بعنوان "نفتخر بأمجادنا" تضمن عددًا من اللوحات الفنية والموروث الشعبي، واختتم الأوبريت بالعرضة السعودية.

وتم تقديم فقرة الفرقة الموسيقية حيث اشتملت على مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد عبّر النزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النزلاء في مختلف المناطق.

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نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91
سبق

احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، باليوم الوطني 91، خلال حفل تَضَمّن العديد من الفقرات حيث بدأ الحفل بفيلم قصير بعنوان "بكل فخر ارسم".

وألقى مدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها، كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، ثم عبر النزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني ٩١.

وعقب ذلك، تم إلقاء قصيدتين شعريتين، ثم شارك النزلاء في أوبريت بعنوان "نفتخر بأمجادنا" تضمن عددًا من اللوحات الفنية والموروث الشعبي، واختتم الأوبريت بالعرضة السعودية.

وتم تقديم فقرة الفرقة الموسيقية حيث اشتملت على مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد عبّر النزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النزلاء في مختلف المناطق.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
12:21 PM

نزلاء سجن المباحث العامة بأبها يحتفلون باليوم الوطني 91

الفرقة الموسيقية قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية

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رائد القرفي - أبها
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1,655

احتفل نزلاء أجنحة إدارة الوقت بسجن المباحث العامة بمدينة أبها، باليوم الوطني 91، خلال حفل تَضَمّن العديد من الفقرات حيث بدأ الحفل بفيلم قصير بعنوان "بكل فخر ارسم".

وألقى مدير إدارة سجن المباحث العامة بمدينة أبها، كلمة هنأ فيها القيادة والشعب السعودي بهذه المناسبة، ثم عبر النزلاء عبر فيلم مرئي عن مشاعرهم باليوم الوطني ٩١.

وعقب ذلك، تم إلقاء قصيدتين شعريتين، ثم شارك النزلاء في أوبريت بعنوان "نفتخر بأمجادنا" تضمن عددًا من اللوحات الفنية والموروث الشعبي، واختتم الأوبريت بالعرضة السعودية.

وتم تقديم فقرة الفرقة الموسيقية حيث اشتملت على مجموعة من الأغاني الوطنية.

وقد عبّر النزلاء عن فرحتهم بهذه اللفتة الكريمة التي قامت بها إدارة السجن، مثمنين جهود حكومتنا الرشيدة تجاه أبنائها النزلاء في مختلف المناطق.

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