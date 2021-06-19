زفاف "مهند آل رمسة" بحضور الزملاء والأقارب

احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.
احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.
احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.
احتفل مساعد قائد المنطقة الجنوبية، اللواء ركن ناصر بن سعيد آل رمسة الأحمري، بمناسبة زواج ابنه "مهند"، مساء أمس.
جاء ذلك بحضور عدد محدود من الزملاء والأقارب.