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"خالد بن سلمان": أكّدت للرئيس هادي دعم المملكة له ولحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن

بناءً على توجيهات ولي العهد .. لقائي بالرئيس اليمني "كان مثمراً وإيجابياً"

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه نقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهوده وحكمته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها "بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني، ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق".

وتابع نائب وزير الدفاع في تغريدة ثانية القول، "كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتمّ بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلديْن لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"خالد بن سلمان": أكّدت للرئيس هادي دعم المملكة له ولحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن
سبق

قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه نقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهوده وحكمته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها "بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني، ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق".

وتابع نائب وزير الدفاع في تغريدة ثانية القول، "كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتمّ بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلديْن لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
10:33 AM

"خالد بن سلمان": أكّدت للرئيس هادي دعم المملكة له ولحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن

بناءً على توجيهات ولي العهد .. لقائي بالرئيس اليمني "كان مثمراً وإيجابياً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه نقل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهوده وحكمته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان، على حسابه الرسمي في "تويتر"، قال فيها "بناءً على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرّفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني، ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكّدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق".

وتابع نائب وزير الدفاع في تغريدة ثانية القول، "كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتمّ بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلديْن لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة".

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