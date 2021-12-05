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"الحمدان" يحافظ على آمال "الأخضر السعودي" في التأهل

بعد التعادل أمام فلسطين في كأس العرب

حافظ اللاعب عبد الله الحمدان على آمال المنتخب السعودي في التأهل للدور التالي في بطولة كأس العرب؛ وذلك بهدف التعادل الذي سجّله في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء السبت.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخبَيْن بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021. وتعادل عبد الله الحمدان للأخضر في الدقيقة الـ82.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، كما فازت المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على شقيقه الأردني عصر أمس برباعية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن، ومعلنًا تأهله لثُمن النهائي.

ورفع كلا من المنتخبين (السعودي والفلسطيني) رصيدَيْهما لنقطة لكل فريق، وتبقت حظوظ المنتخبَيْن في التأهل في انتظار مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة).

المنتخب السعودي كأس العرب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الحمدان" يحافظ على آمال "الأخضر السعودي" في التأهل
سبق

حافظ اللاعب عبد الله الحمدان على آمال المنتخب السعودي في التأهل للدور التالي في بطولة كأس العرب؛ وذلك بهدف التعادل الذي سجّله في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء السبت.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخبَيْن بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021. وتعادل عبد الله الحمدان للأخضر في الدقيقة الـ82.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، كما فازت المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على شقيقه الأردني عصر أمس برباعية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن، ومعلنًا تأهله لثُمن النهائي.

ورفع كلا من المنتخبين (السعودي والفلسطيني) رصيدَيْهما لنقطة لكل فريق، وتبقت حظوظ المنتخبَيْن في التأهل في انتظار مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة).

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
12:12 AM

"الحمدان" يحافظ على آمال "الأخضر السعودي" في التأهل

بعد التعادل أمام فلسطين في كأس العرب

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,483

حافظ اللاعب عبد الله الحمدان على آمال المنتخب السعودي في التأهل للدور التالي في بطولة كأس العرب؛ وذلك بهدف التعادل الذي سجّله في المباراة التي جمعت المنتخبَيْن مساء السبت.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخبَيْن بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العرب قطر 2021. وتعادل عبد الله الحمدان للأخضر في الدقيقة الـ82.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز الأردن على المنتخب السعودي بهدفين نظيفين، كما فازت المغرب على فلسطين برباعية نظيفة.

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على شقيقه الأردني عصر أمس برباعية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط أمام الأردن، ومعلنًا تأهله لثُمن النهائي.

ورفع كلا من المنتخبين (السعودي والفلسطيني) رصيدَيْهما لنقطة لكل فريق، وتبقت حظوظ المنتخبَيْن في التأهل في انتظار مباريات الجولة الثالثة (الأخيرة).

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