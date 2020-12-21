"بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول السعودية على اللقاحين الروسي والصيني

وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية: تلقينا 3 شحنات من "فايزر" وأخرى قبل نهاية العام

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تحصل السعودية على لقاحي كورونا "الروسي والصيني" في 2021.

وقال "عسيري"، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": المملكة تجري محادثات مع روسيا والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19؛ بعد أن تبنّت المملكة برنامجاً لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأضاف أن المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعدُ إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021.

وأشار "عسيري" إلى أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات فايزر، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علماً بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجاناً بمن فيهم الوافدون.