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"الفحص المهني" يواصل اختباراته بالمعهد الصناعي الثانوي بالوجه

لعدد من العمالة في مختلف المهن للتأكد من ‏امتلاكهم ‏الكفاءة

يواصل برنامج "الفحص المهني" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، عقد اختباراته الخاصة بالفحص المهني، لعدد من العمالة في مختلف المهن.

وقال مدير المعهد المهندس صالح عامر الغامدي: إن الاختبار يهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات والجودة والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق.

وأضاف أن دور ‏المؤسسة قد أسهم في دعم جهود البرنامج الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكد المهندس "الغامدي" جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام، وذلك عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" على الرابط التالي:‏ ‏"‏https://svp.qiwa.sa‏".

الفحص المهني المعهد الصناعي الثانوي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الفحص المهني" يواصل اختباراته بالمعهد الصناعي الثانوي بالوجه
سبق

يواصل برنامج "الفحص المهني" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، عقد اختباراته الخاصة بالفحص المهني، لعدد من العمالة في مختلف المهن.

وقال مدير المعهد المهندس صالح عامر الغامدي: إن الاختبار يهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات والجودة والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق.

وأضاف أن دور ‏المؤسسة قد أسهم في دعم جهود البرنامج الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكد المهندس "الغامدي" جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام، وذلك عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" على الرابط التالي:‏ ‏"‏https://svp.qiwa.sa‏".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:08 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
11:58 PM

"الفحص المهني" يواصل اختباراته بالمعهد الصناعي الثانوي بالوجه

لعدد من العمالة في مختلف المهن للتأكد من ‏امتلاكهم ‏الكفاءة

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نواف الغضوري - تبوك
0
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يواصل برنامج "الفحص المهني" بالمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة الوجه، عقد اختباراته الخاصة بالفحص المهني، لعدد من العمالة في مختلف المهن.

وقال مدير المعهد المهندس صالح عامر الغامدي: إن الاختبار يهدف إلى التحقق من ‏امتلاك ‏العمالة المهنية للمهارات والجودة والكفاءة المعتمدة للإسهام في ‏تطوير مهارات القوى ‏العاملة، وفق مقاييس ‏عالمية لتلبية احتياجات ‏السوق.

وأضاف أن دور ‏المؤسسة قد أسهم في دعم جهود البرنامج الذي يستهدف ‏المنشآت ‏الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من خلال عقد الاختبارات العملية ‏والنظرية للعمالة المهنية في مراكز الفحص ‏المهني في المنشآت التدريبية ‏التابعة للمؤسسة.

وأكد المهندس "الغامدي" جاهزية المركز بالمعهد ‏لاستقبال طلبات الشركات ‏الراغبة في تسجيل الأيدي العاملة لعمل الاختبارات النظرية والعملية‏، في التخصصات التالية: ميكانيكا السيارات، والكهرباء، والتبريد والتكييف، والنجارة العامة، واللحام، وذلك عن ‏طريق التسجيل في موقع ‏‏"برنامج الفحص المهني" على الرابط التالي:‏ ‏"‏https://svp.qiwa.sa‏".

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