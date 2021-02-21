النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

محققًا أسرع وقت.. تميز المسار بصعود الكثبان الرملية وقلة المقاطع المستقيمة

توّج أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات يزيد الراجحي بلقب "باها دبي الدولي 2021" بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، حيث شكّلت الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5: 22: 13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

جولة موفقة للبطل السعودي الذي تَصَدّر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت؛ واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الأيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192كلم؛ حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق20 دقيقة عن السائق الإماراتي خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

أما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى؛ محققًا أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194كلم دون أي مشاكل تُذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: "الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة، قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح، ثم قررنا ألا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية".

وتابع الكابتن: "خضنا يومين جيدين، واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان ملئ بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدّم الملاح أداءً مذهلًا (مايكل أور) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد".

وأضاف قائلًا: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا".

كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: "أنا ممتن جدًّا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز".

يزيد الراجحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها
سبق

توّج أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات يزيد الراجحي بلقب "باها دبي الدولي 2021" بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، حيث شكّلت الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5: 22: 13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

جولة موفقة للبطل السعودي الذي تَصَدّر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت؛ واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الأيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192كلم؛ حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق20 دقيقة عن السائق الإماراتي خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

أما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى؛ محققًا أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194كلم دون أي مشاكل تُذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: "الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة، قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح، ثم قررنا ألا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية".

وتابع الكابتن: "خضنا يومين جيدين، واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان ملئ بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدّم الملاح أداءً مذهلًا (مايكل أور) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد".

وأضاف قائلًا: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا".

كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: "أنا ممتن جدًّا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز".

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:14 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:55 PM

يزيد الراجحي بطل الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية الباها

محققًا أسرع وقت.. تميز المسار بصعود الكثبان الرملية وقلة المقاطع المستقيمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,318

توّج أيقونة المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات يزيد الراجحي بلقب "باها دبي الدولي 2021" بعد تحقيقه الفوز في ظهوره الأول في الرالي، حيث شكّلت الجولة الثانية من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة من الاتحاد الدولي للسيارات- كروس كانتري باها الذي أقيم في صحراء القدرة على مدار مرحلتين في الفترة ما بين 18 و20 فبراير الجاري، محققًا المركز الأول في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 5: 22: 13 ساعات على متن سيارة تويوتا هايلوكس.

جولة موفقة للبطل السعودي الذي تَصَدّر كلتا المرحلتين محققًا أسرع توقيت؛ واضعًا بذلك بصمته الواضحة والكبيرة في بداية حملته للمنافسة على لقب كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة برفقة ملاحه الأيرلندي المخضرم مايكل أور.

وقد تمكن الثنائي من الفوز في المرحلة الخاصة الأولى التي بلغت مسافتها 192كلم؛ حيث تصدرا المرحلة بأريحية وبفارق20 دقيقة عن السائق الإماراتي خالد القاسمي أقرب منافسيه في الرالي، يوم الجمعة في صحراء القدرة.

أما في اليوم الثاني من الرالي، فقد فتح البطل السعودي المسار أمام المشاركين دون أي صعاب ملاحية ليكمل ما بدأه في المرحلة الأولى؛ محققًا أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الثانية التي بلغت مسافتها 194كلم دون أي مشاكل تُذكر، معززًا بذلك صدارته ليحسم بعدها لقب رالي باها دبي الدولي 2021.

وتميز المسار بصعود الكثبان الرملية الكثيرة وقلة المقاطع المستقيمة التي تطلبت الملاحة بعناية وهي من العوامل التي جعلت من الرالي صعبًا رغم تغلبنا عليها.

وأبدى يزيد الراجحي سعادته بفوزه بلقب رالي دبي الدولي قائلًا: "الحمد الله حققنا الفوز في باها دبي الدولي الجولة الثانية من كأس العالم للراليات القصيرة، قمنا بالضغط في المرحلة الأولى بعد أن تصدرنا بفارق مريح، ثم قررنا ألا نضغط في اليوم الثاني وإكمال الرالي بروية".

وتابع الكابتن: "خضنا يومين جيدين، واستمتعنا بالرالي مع أن المسار كان ملئ بالتحدي عبر الكثبان الرملية الذهبية، كانت المراحل رائعة دون أي أخطاء أو مشاكل، وقد قدّم الملاح أداءً مذهلًا (مايكل أور) وكان الفوز حليفنا منذ اليوم الأول ولله الحمد".

وأضاف قائلًا: "أشكر دولة الإمارات على الاستضافة والتنظيم المميز للحدث العالمي تحت ظل تحديات كورونا".

كما توجه الراجحي بالشكر للشريك الاستراتيجي، شركة عبداللطيف جميل للسيارات، وكلاء شركة تويوتا اليابانية العالمية للسيارات في المملكة العربية السعودية على دعمهم ورعايتهم له في مشاركاته في الراليات العالمية والإقليمية.

وأبدى مايكل أور سعادته بالفوز بلقب الرالي قائلًا: "أنا ممتن جدًّا بالعودة بجانب يزيد الراجحي الذي قاد بطريقة مبهرة كعادته، خضنا الرالي بثقة عالية ولم نواجه أي أخطاء ملاحية أو مشاكل في السيارة، يا لها من طريقة جيدة لبدء الموسم الجديد بهذا الفوز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,313
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,661
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,078
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,690

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة