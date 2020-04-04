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صرافة "جوة فيفاء" ديكور بلا نقود ومعاناة المواطنين تزداد

يضطرون للذهاب لفروع البنوك في محافظات مجاورة

مضى ما يقارب الشهر على تركيب صراف آلي في مركز الجوة بمحافظة فيفاء، إلا أن معاناة سكان الجوة لم تنتهِ بعد؛ فجهاز الصراف ديكور لا يزال بدون نقود.

وقال المواطن مفرح الشراحيلي أحد سكان مركز الجوة: "استبشرنا خيراً بوصول صرافة تخدم سكان مركز الجوة خاصة، ومحافظة فيفاء عامة، إلا أننا أمضينا ما يزيد على الشهر ونحن ننتظر تشغيلها الفعلي، وتغذيتها بالمال، حتى يتسنى لنا الاستفادة منها، ويا فرحة ما تمت!".

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، معاناة سكان فيفاء عامة من خلو المحافظة من البنوك وقلة الصرافات، وتكبد الأهالي لمعاناة الذهاب للبنوك والصرافات في المحافظات المجاورة.

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صرافة "جوة فيفاء" ديكور بلا نقود ومعاناة المواطنين تزداد
سبق

مضى ما يقارب الشهر على تركيب صراف آلي في مركز الجوة بمحافظة فيفاء، إلا أن معاناة سكان الجوة لم تنتهِ بعد؛ فجهاز الصراف ديكور لا يزال بدون نقود.

وقال المواطن مفرح الشراحيلي أحد سكان مركز الجوة: "استبشرنا خيراً بوصول صرافة تخدم سكان مركز الجوة خاصة، ومحافظة فيفاء عامة، إلا أننا أمضينا ما يزيد على الشهر ونحن ننتظر تشغيلها الفعلي، وتغذيتها بالمال، حتى يتسنى لنا الاستفادة منها، ويا فرحة ما تمت!".

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، معاناة سكان فيفاء عامة من خلو المحافظة من البنوك وقلة الصرافات، وتكبد الأهالي لمعاناة الذهاب للبنوك والصرافات في المحافظات المجاورة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
06:54 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:16 PM

صرافة "جوة فيفاء" ديكور بلا نقود ومعاناة المواطنين تزداد

يضطرون للذهاب لفروع البنوك في محافظات مجاورة

A A A
عبدالرحمن السلماني - فيفاء
0
1,034

مضى ما يقارب الشهر على تركيب صراف آلي في مركز الجوة بمحافظة فيفاء، إلا أن معاناة سكان الجوة لم تنتهِ بعد؛ فجهاز الصراف ديكور لا يزال بدون نقود.

وقال المواطن مفرح الشراحيلي أحد سكان مركز الجوة: "استبشرنا خيراً بوصول صرافة تخدم سكان مركز الجوة خاصة، ومحافظة فيفاء عامة، إلا أننا أمضينا ما يزيد على الشهر ونحن ننتظر تشغيلها الفعلي، وتغذيتها بالمال، حتى يتسنى لنا الاستفادة منها، ويا فرحة ما تمت!".

وكانت "سبق" قد نشرت في وقت سابق، معاناة سكان فيفاء عامة من خلو المحافظة من البنوك وقلة الصرافات، وتكبد الأهالي لمعاناة الذهاب للبنوك والصرافات في المحافظات المجاورة.

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