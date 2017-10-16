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بريدة .. مواطن ينحر أختيه ويقتل سورياً طعناً و"الداخلية" تنفّذ فيه شرع الله

حُكم أصدرته "الجزائية" وتمّ تأييده وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً في جانٍ -سعودي الجنسية- في مدينة بريدة؛ كان قد أقدم على قتل أختيه وشخصٍ آخر -سوري الجنسية- وذلك بنحر أختيه وطعن الثالث بسكين؛ ما أدّى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - على قتل أختيه / مها و/ نوف و/ عايد عبدالمجيد محمد - سوري الجنسية -، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين؛ ما أدى لوفاتهم.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 17 / 02 / 1441هـ، ببريدة بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بريدة .. مواطن ينحر أختيه ويقتل سورياً طعناً و"الداخلية" تنفّذ فيه شرع الله
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً في جانٍ -سعودي الجنسية- في مدينة بريدة؛ كان قد أقدم على قتل أختيه وشخصٍ آخر -سوري الجنسية- وذلك بنحر أختيه وطعن الثالث بسكين؛ ما أدّى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - على قتل أختيه / مها و/ نوف و/ عايد عبدالمجيد محمد - سوري الجنسية -، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين؛ ما أدى لوفاتهم.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 17 / 02 / 1441هـ، ببريدة بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:38 PM

بريدة .. مواطن ينحر أختيه ويقتل سورياً طعناً و"الداخلية" تنفّذ فيه شرع الله

حُكم أصدرته "الجزائية" وتمّ تأييده وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حُكم القتل تعزيراً في جانٍ -سعودي الجنسية- في مدينة بريدة؛ كان قد أقدم على قتل أختيه وشخصٍ آخر -سوري الجنسية- وذلك بنحر أختيه وطعن الثالث بسكين؛ ما أدّى إلى وفاتهم.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في أحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - على قتل أختيه / مها و/ نوف و/ عايد عبدالمجيد محمد - سوري الجنسية -، وذلك بنحر أختيه وطعن عايد بسكين؛ ما أدى لوفاتهم.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجاني / خالد بن أحمد بن عبدالمحسن العنزي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 17 / 02 / 1441هـ، ببريدة بمنطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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