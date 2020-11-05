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"العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به

يعاني فقدانًا في الذاكرة.. وذووه يناشدون بالبحث عنه

ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.

وقال لـ"سبق" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".

وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".

وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (سبق) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.

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"العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به
سبق

ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.

وقال لـ"سبق" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".

وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".

وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (سبق) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
12:02 AM

"العُمري" ثمانيني خرج منذ 3 أيام في جدة وانقطع الاتصال به

يعاني فقدانًا في الذاكرة.. وذووه يناشدون بالبحث عنه

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عبدالعزيز الشهري - جدة
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ناشدت أُسرة مسن ثمانيني بالمساهمة في البحث عن والدهم المفقود منذ قرابة 36 ساعة من حي الوزيرية بجدة، والذي يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2010.

وقال لـ"سبق" عبدالله العُمري: "فُقد والدي محمد حسين حميدان العمري منذ ظهر الاثنين، يستقل مركبة من نوع تويوتا هايلوكس غمارتين موديل 2010، وتحمل لوحة رقم ا ص ع 3086، وتم إبلاغ مركز شرطة النزلتين".

وأضاف: "يعاني والدي بسبب فقدان في الذاكرة يتعاود عليه ويعجز معه عن العودة للمنزل، وسبق لنا أن فقدناه قبل قرابة عام في محافظة المخواة، لكن تم العثور عليه في الليلة نفسها بالتواصل معه على جواله، لكنه الآن مغلق منذ فقده".

وقال العُمري: "نناشد الفرق التطوعية وقراء (سبق) المساهمة في البحث عن والدنا، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال العثور عليه، أو التواصل معنا على هواتف: 0507895832 - 0532412761.

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