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مواطن و4 مقيمين ينتحلون صفة رجال الأمن لسرقة العمالة.. و"شرطة مكة" تطيح بهم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص: مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة مكة المكرمة النيابة العامة

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مواطن و4 مقيمين ينتحلون صفة رجال الأمن لسرقة العمالة.. و"شرطة مكة" تطيح بهم
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص: مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
01:06 AM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2021 - 24 صفر 1443
09:04 AM

مواطن و4 مقيمين ينتحلون صفة رجال الأمن لسرقة العمالة.. و"شرطة مكة" تطيح بهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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2,783

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على (5) أشخاص: مواطن و(3) مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم من الجنسية الفلسطينية، أعمارهم بين العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلوا صفة رجال الأمن ودخول سكن العمالة وسلب ما بحوزتهم من مقتنيات شخصية ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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