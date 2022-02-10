بالصور .. انطلاق أولى اختبارات الفحص المهني بالمعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن

لتطوير القوى العاملة وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن، بالتحقق من امتلاك العاملين في العديد من المهن الحرفية التخصصية للمهارات اللازمة لتأديتها، وذلك ضمن برنامج الاعتماد المهني.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمعهد الصناعي الثانوي بحفر الباطن المهندس عبدالرحمن الحربي أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من ناحية التحقق من أن صاحب المهنة يمتلك المهارة اللازمة لأداء عمله، حيث يتم الاختبار للمتقدم بما يتناسب مع مهنته بالاختبارات العملية والنظرية المتوافقة مع تلك المهنة، مما يعطي الموثوقية العالية لمن يجتاز هذا الاختبار بنجاح.

وأكد أن البرنامج يسهم في تطوير القوى العاملة المهنية، وفق مقاييس عالمية لتلبية احتياجات سوق العمل السعودي، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل والحد من تدفق العمالة غير المؤهلة لسوق العمل.

