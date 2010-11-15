الصين تتجاوز أمريكا وتتصدر العالم بثروة تصل لـ120 تريليون دولار

تضاعفت 3 مرات خلال العقدين الماضيين وصولًا إلى 514 تريليون دولار

تضاعفت الثروة العالمية ثلاث مرات على مدى العقدين الماضيين، وتصدرت الصين متجاوزة الولايات المتحدة الأمريكية لتحتل المرتبة الأولى عالميًّا.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن الصين شكّلت ما يقرب من ثلث المكاسب في صافي الثروة العالمية على مدى العقدين الماضيين؛ مشيرة لبيانات معهد "ماكينزي العالمي" في أن صافي الثروة عالميًّا ارتفع إلى 514 تريليون دولار في العام 2020، من 156 تريليون دولار في عام 2000.

وقفزت ثروة الصين إلى 120 تريليون دولار من مجرد 7 تريليونات في العام 2000، أي قبل عام من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية؛ مما أدى إلى تسريع صعودها الاقتصادي.

وشهدت الولايات المتحدة، التي تعثرت بسبب الزيادات الصامتة في أسعار العقارات، زيادة صافي ثروتها بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، لتصل إلى 90 تريليون دولار.

وقال تقرير بلومبيرغ: إن أكثر من ثلثي الثروة في كلا البلدين -أكبر اقتصادات العالم- يملكها أغنى 10٪ من الأسر، وحصتهم في ازدياد.

ووفقًا للبيانات، يتم تخزين 68٪ من صافي الثروة العالمية في العقارات، ويتم الاحتفاظ بالتوازن في أشياء مثل البنية التحتية والآلات والمعدات، وبدرجة أقل بكثير ما يسمى بالأشياء غير الملموسة مثل الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.