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وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية

لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية

اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديًا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، فيما ستمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير 2021.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تعدّ لجنة فرعية ضمن إستراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي، فيما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة.

وزير الرياضة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية
سبق

اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديًا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، فيما ستمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير 2021.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تعدّ لجنة فرعية ضمن إستراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي، فيما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
05:30 PM

وزير الرياضة يعتمد لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية

لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمد وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف المأمولة منها.

وتختص اللائحة في مرحلتها الأولى بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (16 ناديًا)، وأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى (20 ناديًا)، بالإضافة إلى الأندية المؤهلة ضمن مبادرة الألعاب المختلفة، فيما ستمنح شهادة الكفاءة المالية في المرحلة الأولى لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حال وفائها بسداد الالتزامات المالية المستحقة حتى 30 أكتوبر 2020، على أن يكون سداد تلك الالتزامات قبل 31 ديسمبر 2020، فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة المالية للأندية المستحقة بتاريخ 7 يناير 2021.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية تعدّ لجنة فرعية ضمن إستراتيجية دعم الأندية، وتتكون من ممثلي الإدارات (القانونية، والمالية) بوزارة الرياضة، بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب ممثل من فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، وكذلك مراجع مالي خارجي، فيما يمكن الاطلاع على اللائحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الرياضة.

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