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بعد رسالة من زوجته.. اللاعب الفرنسي "ريبيري" يصفع مراسل Bein sports

دخل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة Bein sports الرياضية القطرية، ووجّه إليه صفعات عدة، بعد خسارة فريقه أمام مضيفه بروسيا دورتموند 2-3 في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الاثنين، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلاً: "أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة أعوام".

وأضاف: "اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب؛ لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا السيد غيو أن هذا الأمر يصب أيضاً في مصلحته".

وحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الحادث، وفقاً لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ووفقاً للشهود، قام "ريبيري" بصفع "غيو" على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على إثبات ذلك، أن غضب اللاعب البالغ 35 عاماً يعود إلى تعليقات لـ"غيو" تناوله فيها خلال المباراة.

وقامت زوجة "ريبيري"، "وهيبة"، ببعث رسالة إليه عبر تطبيق "إنستجرام"، أشارت فيها إلى تعليقات "غيو".

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بعد رسالة من زوجته.. اللاعب الفرنسي "ريبيري" يصفع مراسل Bein sports
سبق

دخل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة Bein sports الرياضية القطرية، ووجّه إليه صفعات عدة، بعد خسارة فريقه أمام مضيفه بروسيا دورتموند 2-3 في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الاثنين، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلاً: "أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة أعوام".

وأضاف: "اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب؛ لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا السيد غيو أن هذا الأمر يصب أيضاً في مصلحته".

وحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الحادث، وفقاً لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ووفقاً للشهود، قام "ريبيري" بصفع "غيو" على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على إثبات ذلك، أن غضب اللاعب البالغ 35 عاماً يعود إلى تعليقات لـ"غيو" تناوله فيها خلال المباراة.

وقامت زوجة "ريبيري"، "وهيبة"، ببعث رسالة إليه عبر تطبيق "إنستجرام"، أشارت فيها إلى تعليقات "غيو".

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
03:51 PM

بعد رسالة من زوجته.. اللاعب الفرنسي "ريبيري" يصفع مراسل Bein sports

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري في مشاجرة عنيفة مع مواطنه باتريك غيو مراسل قناة Bein sports الرياضية القطرية، ووجّه إليه صفعات عدة، بعد خسارة فريقه أمام مضيفه بروسيا دورتموند 2-3 في بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الاثنين، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلاً: "أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة أعوام".

وأضاف: "اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب؛ لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا السيد غيو أن هذا الأمر يصب أيضاً في مصلحته".

وحسب موقع "سكاي نيوز"، وقع الحادث، وفقاً لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ووفقاً للشهود، قام "ريبيري" بصفع "غيو" على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على إثبات ذلك، أن غضب اللاعب البالغ 35 عاماً يعود إلى تعليقات لـ"غيو" تناوله فيها خلال المباراة.

وقامت زوجة "ريبيري"، "وهيبة"، ببعث رسالة إليه عبر تطبيق "إنستجرام"، أشارت فيها إلى تعليقات "غيو".

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