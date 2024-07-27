وصول 555338 حاجاً للمدينة المنوّرة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة حتى يوم أمس، 555338 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 393719 حاجاً غادروا المدينة المنوّرة متوجّهين إلى مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية من موسم الحج هذا العام, في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة أمس، 161588 حاجاً.