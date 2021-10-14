أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة
"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
"الصحة": تسجيل 46 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 49 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547807 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536817 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 2 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 8755إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 113حالة