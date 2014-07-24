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خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:56 AM

خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة

إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏

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