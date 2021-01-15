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"الصحة": تسجيل 173 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 181 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال يوم واحد.. ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 وشفاء 823

سجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتماثل للشفاء 823 مصابًا، في حين توفي 6 آخرون.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفًا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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خلال يوم واحد.. ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 وشفاء 823
سبق

سجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتماثل للشفاء 823 مصابًا، في حين توفي 6 آخرون.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفًا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.

15 يناير 2021 - 2 جمادى الآخر 1442
04:25 PM

خلال يوم واحد.. ليبيا تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 6 وشفاء 823

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ليبيا 583 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتماثل للشفاء 823 مصابًا، في حين توفي 6 آخرون.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ بدء جائحة كورونا وصل إلى 108017 حالة، و85 ألفًا و68 متعافى، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1651 حالة.

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