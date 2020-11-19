فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن.. 11 ناديًا من أندية دوري الدرجة الأولى تستحق الدعم

أعلنت وزارة الرياضة ممثلة في فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية، اليوم الخميس، نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الثاني من الموسم الرياضي 2020 / 2021م، لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لاستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج أن 11 ناديًا من أصل 20 ناديًا أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر نوفمبر 2020م للربع الثاني، وهي أندية (العدالة، الحزم، الفيحاء، الجبلين، النهضة، الجيل، الشعلة، هجر، الطائي، أحد، الدرعية) على التوالي، وذلك بعد حصولهم على نسبة تقييم لم تقل عن 1.5 نقطة من أصل 5 نقاط وهو الحد الأدنى لاستحقاق الدعم، فيما جاء ترتيب الأندية عمومًا على النحو التالي:

ا- العدالة 3،25- نقطة.

2- الحزم 3.12 نقطة.

3- الفيحاء 2.87 نقطة.

4-الجبلين 2.01 نقطة.

5- النهضة 2.01 نقطة.

6- الجيل 2.01 نقطة.

7- الشعلة 1.94 نقطة.

8- هجر 1.74 نقطة.

9- الطائي 1.70 نقطة.

10- أحد 1.51. نقطة.

11- الدرعية 1.50.نقطة.

12- الساحل 1.147 نقطة.

13- الكوكب 1.32 نقطة.

14- نجران 1.30 نقطة.

15- الثقبة 1.25 نقطة.

16- الخليج 1.24 نقطة.

17- جدة 1.17 نقطة.

18- البكيرية دون نقاط.

19- عرعر دون نقاط.

20- النجوم دون نقاط.

وجاءت هذه النتائج بعد دراسة التقارير الخاصة بهذه الأندية من قبل الفريق المكلف؛ حيث جرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محددة، مرتبطة بالاستراتيجية والقيادة، والهيكلة والأشخاص، والإدارة المالية، والإدارة التشغيلية، ومسؤولية أصحاب المصالح، والالتزام والتحكم والرقابة، والمعايير والسلوكيات واللوائح الداخلية، كما تمت مطابقة جميع المستندات المقدمة من الأندية، مع التقارير الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري الدرجة الأولى، وكذلك تقارير لجنة الكفاءة المالية.